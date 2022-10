Dove en blinde hond Sammy (22) doet gooi naar titel "oudste levende hond ter wereld"

Als we haar spreken, is Oxana nog altijd overweldigd door het verhaal. Via de dierenarts was de krant de kranige keffer op het spoor gekomen. "We zijn nu volop op zoek naar gegevens om Sammy's leeftijd te bewijzen. Jaren geleden is hij mishandeld teruggevonden aan het Mechelseplein in Antwerpen en in een asiel beland. Daar zagen ze dat hij een Nederlandse chip had met geboortejaar 2000. Via een vriend van mijn vader is Sammy bij ons gekomen maar nu heeft hij een Belgische chip. We proberen bij de dierenarts te checken of alle info ook op zijn huidige chip staat. Als dat zo is, gaan we naar Guinness World Records."

Hoop doet leven want na het overlijden van Pebbles heeft Guinness World Records geen nieuwe oudste levende hond bekendgemaakt.