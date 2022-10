Kinderdagverblijf in Gistel sluit: “Ons maandelijks energievoorschot is gestegen van 50 naar 600 euro”

“We zijn bezig sedert januari 2021 maar hebben enkele weken geleden beslist om te stoppen”, vertelt medezaakvoerder Julie Maenhoudt. “Wij betaalden tot voor kort 50 euro voorschot en dat is nu verhoogd tot 600 euro per maand ondanks het feit dat we 43 zonnepanelen hebben en batterijen die de overtollige energie opslaan. Ik heb al enkele keren contact gehad met de energiemaatschappij maar die blijft erbij dat alles correct is.”



De opvang is niet meer rendabel. Ieniemienie werkt met een vrije prijs en de dagprijs verhogen is dus een mogelijkheid. “Maar geen optie”, vult Maenhoudt aan. “Ouders betalen nu reeds 35 euro per dag en per kind en daarmee zijn we al de duurste in de streek. Ik denk niet dat de ouders dat kunnen blijven betalen.”