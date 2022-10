Radiopresentator Koen Fillet (bekend van "Jongens en wetenschap" en "Interne keuken") verlaat VRT na 35 jaar

Fillet was jarenlang een van de vaste waarden op Radio 1 op zaterdagvoormiddag. Van 1998 tot 2001 presenteerde hij "Levende lijven". Sven Speybrouck was later jarenlang zijn vaste partner in crime, eerst in het programma "Jongens en wetenschap" en daarna in "Interne keuken" dat 12 jaar liep.