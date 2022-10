Onderzoekers KU Leuven ontdekken mogelijk nieuwe behandelmethode voor uitgezaaide prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen. De kanker ontstaat door cellen die zich ongecontroleerd vermenigvuldigen in het weefsel van de prostaat. De kankercellen kunnen zich later verspreiden in het lichaam en uitzaaiingen vormen. In die fase wordt vaak met hormoontherapie gewerkt. Die therapie blokkeert de werking van het mannelijk hormoon testosteron, en voorkomt zo verdere groei van de kanker.