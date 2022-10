Leuvense begroting is rond: geen extra belastingen, parkeren op straat wordt duurder

De tarieven voor het straatparkeren worden verhoogd van 2 euro naar 2,5 euro per uur. De laatste indexering dateert van 2009. De betalende zone wordt ook dezelfde in de hele binnenstad, gedaan met parkeerschijven. Schepen van mobiliteit David Dessers wijst op de grote parkeerdruk in het centrum. "Er zijn afwijkingen mogelijk. Voor bezoekers en zorgverleners van Leuvenaars zullen we werken met een vouchersysteem, zodat zij gratis kunnen parkeren tijdens een bezoek."

Nog op vlak van mobiliteit start Leuven met de invoering van GAS-boetes voor kleine snelheidsovertredingen. De wet voorziet sinds kort in die mogelijkheid. Concreet gaat het om snelheidsovertredingen tot 20 kilometer per uur boven de toegelaten snelheid in zones 30 en 50. Zwaardere overtredingen gaan nog steeds naar het parket. De inkomsten gaan ook naar de stad, in plaats van naar de federale staat.