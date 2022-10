Libanon en Israël hebben na jarenlange onderhandelingen zicht op "historische overeenkomst" over onderzeese gasvelden

De onderhandelingen over de zeegrens tussen Israël en Libanon zijn al een tijdje aan de gang. Op 14 oktober 2020 vond in Libanon een eerste onderhandelingsronde plaats onder leiding van de Verenigde Staten en een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Nu, bijna twee jaar na de start van de onderhandelingen, lijkt een definitieve deal dichter dan ooit.

Zowel Libanon als Israël is tevreden met het laatste ontwerp van het akkoord over de zeegrens. Volgens velen is dit een historische overeenkomst. Ze moet ook de spanningen tussen de twee landen verminderen. Beide landen zijn gezworen vijanden en officieel in oorlog sinds de stichting van Israël in 1948.