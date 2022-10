Medewerkers Janssen Pharmaceutica steken handen uit de mouwen bij Sint-Ferdinand in Lummen: "We willen iets teruggeven aan de maatschappij”

Normaal gezien staan de medewerkers van Janssen Pharmaceutica in een laboratorium of aan een computer te werken, maar vandaag maken ze de handen vuil en houden ze een "Care Day".

“We zijn nu de containers met afgedankt materiaal aan het leegmaken, zodat die containers, die vroeger oude klaslokalen waren, verwijderd kunnen worden van de terreinen. Het is leuk om te doen, we hebben een goed team en het gaat eigenlijk heel vlot”, zegt één van de medewerkers. Iemand anders is weer plantjes aan het zetten op de kiss & drive: “Ik werk als laborant bij Janssen farmaceutica en we willen iets terug geven aan de maatschappij. Vandaag moeten er meer dan 200 plantjes geplant worden. Dus je ziet, er is nog heel wat werk aan de winkel. Maar we gaan ervoor”, zegt ze al lachend.