Nieuw rapport over medicatiefouten: bij 1 op de 60 bewoners in Vlaamse woonzorgcentra ging er iets mis

In één week in november vorig jaar is bij 1,7 procent van de rusthuisbewoners in Vlaanderen een fout met de medicatie gebeurd. De bewoners kregen hun medicatie niet of in een verkeerde dosis, of ze kregen hun medicatie verkeerd toegediend, of ze kregen zelfs een verkeerd medicijn. Dat blijkt uit een nieuw kwaliteitsrapport van het Agentschap Zorg en Gezondheid, en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg.