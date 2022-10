Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol maakt ingang veiliger en beter herkenbaar

Met het nieuwe plan willen gemeente en provincie iets doen aan de grote drukte die soms ontstaat op mooie dagen of tijdens grote evenementen. Bezoekers komen er dan uit beide richtingen aan met de fiets of de auto. Bovendien verwerkt de Zilvermeerlaan ook heel wat doorgaand auto- en vrachtverkeer. Doordat er parkings aan beide kanten van de Zilvermeerlaan liggen, moeten heel wat bezoekers in die drukte ook oversteken.