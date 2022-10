Noëmi (26) werd aan verkeerde biologische vader gekoppeld: "Iedereen zegt dat DNA niet liegt, tot het wel zo is"

Met de woorden "er is geen zekerheid dat het je vader is", krijgt Noëmi de resultaten van de tweede test." Een heel moeilijk moment", getuigt ze. "Intussen weet ik het nog altijd niet. Eén partij zegt dat het nog altijd een nonkel kan zijn, een andere partij zegt dan weer dat hij helemaal geen familie is. Het is nog altijd ongelofelijk verwarrend. Iedereen zegt altijd dat DNA niet liegt, tot je op een punt komt dat het wel zo blijkt te zijn." Noëmi besloot de man een brief te schrijven. Maar of die ooit is aangekomen, weet ze niet.