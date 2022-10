OH Leuven voorziet tribune voor blinden en slechtzienden: “Commentaar uitgebreider dan op tv”

De blindentribune is er volgende zaterdag tijdens de match tussen OH Leuven en KRC Genk. Afhankelijk van de interesse zal bij volgende thuiswedstrijden opnieuw een blindentribune georganiseerd worden. "We hebben dit in het verleden nog al eens gedaan", zegt Knaepen. "In de toekomst gaan we kijken of we dit vaker kunnen doen. Al twaalf blinde en slechtziende mensen schreven zich in voor de wedstrijd tegen Genk, maar er is nog plaats."