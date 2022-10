Onbekenden klimmen op koeltoren van gascentrale Engie Electrabel in Vilvoorde

"De drie personen zijn volgens onze vaststellingen maar een korte periode op onze site in Vilvoorde geweest, maar ze hebben wel een poging ondernomen om tot boven op de koeltoren te klimmen", zegt Hellen Smeets van Engie Electrabel. "Ze zijn door de bewakingscamera's gefilmd en ze werden door patrouillerende politie-agenten gespot. "We hebben de waakzaamheid en beveiliging van onze site verhoogd om dit soort inbraken, die toch strafbaar zijn, te voorkomen. De site is volledig omheind met verschillende barrières en er is ook permanente camerabewaking. We zijn nu met de politie het incident aan het analyseren en aan het bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden", zegt Hellen Smeets nog.