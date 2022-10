Peperduur, veelbelovend én illegaal: gerecht onderzoekt medicijn tegen kattencorona, de strohalm waaraan bezorgde eigenaars zich vastklampen

In dit geval gaat het over het FIP-virus (Feline Infectieuze Peritonitis), ook gekend als de besmettelijke buikziekte. Dat is een zeer dodelijke variant van een onschuldig coronavirus. Veel katten lopen tijdens hun leven het coronavirus op en bij de meeste katten leidt dat tot weinig problemen. Bij sommige katten muteert het virus echter in hun lichaam, dan wordt het een FIP-virus en daar worden ze wel ernstig ziek van. In de meeste gevallen is het FIP-virus dodelijk.

Al komt dat wel niet vaak voor, slechts 1 tot 3 procent van de katten loopt het FIP-virus op. Dierenarts Louise Mollaert vertelt in "De wereld vandaag" dat ze in haar praktijk dit jaar vermoedelijk maar twee katten met het FIP-virus heeft behandeld. Vermoedelijk, want het FIP-virus met zekerheid vaststellen is heel moeilijk. Er bestaat geen test die de diagnose met 100 procent zekerheid kan bevestigen.

De term "kattencorona" heeft dus weinig te maken met het coronavirus dat ons leven de afgelopen twee jaar beheerst heeft. Het bestaat al veel langer. Al denkt dierenarts Mollaert dat al die coronagolven wel een rol hebben gespeeld in de commercialisering van een illegaal medicijn dat nu verhandeld wordt.