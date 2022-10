Explosief onder auto ontploft in Edegem: 75 mensen uit voorzorg geëvacueerd

Vannacht rond 1.35 uur werd Edegem opgeschrikt door een luide knal. "We hebben vastgesteld dat er een explosie was aan een voertuig", zegt Reiner Smets van de politiezone HEKLA. "Omdat we het zekere voor het onzekere wilden nemen, hebben we een aantal woningen in de buurt ontruimd. Zo'n 75 inwoners zijn onder begeleiding van de brandweer geëvacueerd naar hotel Ter Elst en werden daar opgevangen door de burgemeester."

Een deel van hen mocht in de loop van de nacht al naar huis, de laatsten pas kort na 6 uur. "Ik heb van de burgemeester en de brandweer vernomen dat alles heel sereen en rustig verlopen is. Eén iemand is naar het ziekenhuis gebracht, uit veiligheid. Het ging om een oudere vrouw die net een zware ziekte achter de rug had, maar alles is er goed mee."