19 ton illegaal afval per dag: buurtbewoners, vuilniswerkers en lokale politici slaken noodkreet in "Pano" over zwerfvuil in Brussel

Brussel is een regio met grote contrasten, ook als het op zwerfvuil aankomt. In de gemeente Schaarbeek waar Lorenzino werkt, haalt men elke dag 19 ton illegaal afval op. In Anderlecht is dat 18 ton per dag, en dat voor gemeenten van om en bij de 125.000 inwoners. In Brussel-Stad wordt dan weer elk jaar 2500 ton aan illegaal afval opgehaald, wat overeenkomt met het gewicht van het Atomium. In rijkere gemeenten als Ukkel met 85.000 inwoners gaat het om amper twee ton per dag, een wereld van verschil.

De opgehaalde afvalberg is de afgelopen jaren bovendien stelselmatig gegroeid. De tonnen sluikstortafval die worden opgehaald door het gewest - dat komt nog eens bovenop de gemeentelijke cijfers hierboven - steeg met 30 procent tussen 2017 en 2021. In Schaarbeek nam het aantal interventies rond sluikstorten met 130 procent toe sinds 2009, al kan dat ook liggen aan een verhoogde waakzaamheid van de diensten.

Of Brussel daarmee hoog scoort in vergelijking met andere grootsteden is moeilijk te bepalen bij gebrek aan betrouwbare, vergelijkende cijfers. In Antwerpen gaat het even goed om 14.000 ton illegaal afval per jaar. Toch is de indruk die Brussel nalaat nefast, omdat de vervuiling zich soms concentreert in drukke buurten, zoals rond het station van Brussel-Zuid. Europees onderzoek naar de tevredenheid van burgers rond netheid uit 2015 wees uit dat Brussel in de lagere middenmoot bengelde.