Politie traint tegen aanvallen met molotovcocktails op voormalig recyclagepark in Bilzen

"Het gebruik van molotovcocktails komt niet heel vaak voor", vertelt Ine Maes, commissaris bij de federale politie Limburg. "Maar bij sommige betogingen gebeurt het wel eens dat er met molotovcocktails gegooid worden. Heel zelden komt het ook voor bij voetbalwedstrijden. Bijvoorbeeld toen KRC Genk tegen Sint-Truiden speelde in maart dit jaar, is het gebeurd. We moeten onze mensen er dus wel tegen wapenen." Daarom zal de federale politie tot eind november 10 keer trainen tegen aanvallen met brandbommen. Op het voormalige recyclagepark aan de Eikaart in Bilzen vonden ze een geschikt terrein.