Politieagent 'lichamelijk ongeschikt' verklaard om te rijden, nadat hij dronken een ongeval veroorzaakt in Meerdonk

De straf en maatregel komen er nadat de politieman in september vorig jaar in Meerdonk met zijn auto een brommobiel aanreed. Die aanrijding zorgde voor een hevige klap waarbij de brommobiel, een kleine wagen die maar een snelheid van 45 kilometer per uur kan halen, volledig verpletterd werd. De twee inzittenden werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en moesten lange tijd revalideren. Ook in een andere wagen die aangereden werd, viel een gewonde.

De politieman die het ongeval veroorzaakte had 3,10 promille alcohol in het bloed, dat is meer dan 6 keer de toegelaten waarde. De man moest voor de politierechter verschijnen en kreeg bovenvermelde straffen. Er wacht hem ook nog een tuchtprocedure bij de politie. Hij kan wel nog in beroep gaan.