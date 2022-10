Kinderen uit Schepdaal komen elke week te laat op school omdat bus altijd vertraging heeft

De schoolbus op lijn 118 Brussel-Schepdaal rijdt één keer 's ochtends en één keer 's avonds verder door op het voorziene traject zodat leerlingen uit onder andere Dilbeek die bus naar school kunnen nemen. Alleen heeft die bus volgens verschillende ouders om de haverklap vertraging. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Gevolg: de kinderen komen geregeld te laat aan op school. "Wij moeten constant improviseren en beroep doen op ouders die die dag toevallig thuis werken en in hun auto springen", legt Hans Torrekens uit. Zijn zoon Jarne volgt middelbaar onderwijs in het Sint-Jozefsinstituut in Ternat. Volgens Hans slepen de problemen al een paar jaar aan. "Soms komt de bus zelfs niet eens opdagen", vertelt hij aan Radio2.