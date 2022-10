Actievoerders verzamelen 1.300 handtekeningen tegen knip tussen Bissegem en Marke

Op dit moment wordt de nieuwe brug over de Leie tussen Bissegem en Marke geïnstalleerd. Als die brug opent, wordt in de Driekerkenstraat in Bissegem eenrichtingsverkeer ingevoerd, waardoor je wel nog van Bissegem naar Marke kan rijden, maar niet meer in de omgekeerde richting. Die aanpassing is nodig om de Driekerkenstraat veilig en leefbaar te houden, volgens schepen Weydts.