Raket raakt kippenhouderij van Vlaming in Oekraïne: "Gelukkig zelf niet aanwezig"

Van de vergelding van Poetin voor de vermeende sabotage van de Krimbrug kan nu ook de Vlaamse pluimveehouder Hardwin Derynck meespreken. Gisteren bombardeerde Rusland naast hoofdstad Kiev ook verschillende andere Oekraïense steden. Daaronder Ternopil, in het westen van het land, waar de kippenboerderij van Derynck ligt. Het bedrijf ligt helemaal in puin en 300.000 kippen lieten het leven.

"Gelukkig waren we zelf niet aanwezig en was er ook geen personeel omdat het midden in de nacht gebeurde", laat Derynck in "De Ochtend" weten. "Volgens mijn schoonbroer valt er wel niets meer te herstellen."

Derynck en zijn gezin waren op het moment van de inslag al een tijdje terug in België waar ze nog een ander landbouwbedrijf hebben.