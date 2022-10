Vooruit-voorzitter Conner Rousseau over begrotingsgesprekken: "Er wordt elkaar weinig gegund"

Het njet van de linkse regeringspartijen zette een domino-effect in werking. De liberalen wilden plots niet meer horen van een hogere effectentaks of - in het geval van de MR - meer belastingen op tweede verblijven. Maar Rousseau heeft er nog altijd vertrouwen in dat de partijen eruit geraken. Mislukken is geen optie in tijden van crisis, denkt hij. "In het verleden is men altijd op tijd gekomen met een akkoord, dat moet nu ook. Laat ons een politiek signaal sturen dat we ons huiswerk doen."