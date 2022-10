Antwerpen plant groene wandelboulevard van 6 kilometer op Linkeroever: "Sint-Anneke de grandeur van weleer teruggeven" 

Die eerste voorontwerpen zijn nu klaar en staan volgens schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) in het teken van vergroening en verblauwing. "Naast een 6 kilometer lange wandelpromenade in het groen en naast de Schelde, komt er een open landschap in de Scheldebocht dat de jachthaven, de Robinson-speeltuin en het Sint-Annastrand met elkaar verbindt. Zo geven we ons aller ‘Sint-Anneke’ de grandeur van weleer terug. Het hele gebied krijgt een stevige groene injectie."