Socialistische vakbond ACOD kondigt 24 urenstaking aan bij VRT op 21 oktober

De vakbond wil dat de regering de werkingsmiddelen van de VRT indexeert. "De Vlaamse regering kiest bewust voor het inkrimpen van de VRT-budgetten en kiest hiermee voor de afbraak van de VRT", klinkt het. Volgens Michelle Graus van ACOD-VRT vroegen veel leden om actie.

Het is nog niet duidelijk welke impact de staking zal hebben op het aanbod van de omroep. Dat zal in de komende tien dagen moeten blijken, aldus Graus. Of ook de christelijke vakbond ACV zal deelnemen, is nog niet duidelijk. Er volgt daarover nog intern overleg, luidt het daar.



Ondertussen gaan onderhandelingen met de directie over een transformatieplan voort, zegt Graus. Eind april kondigde de directie van de VRT aan dat ze 116 medewerkers wil ontslaan, 50 natuurlijke vertrekken niet wil vervangen en de productie van de soap "Thuis" wil uitbesteden aan een extern bedrijf.