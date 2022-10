Nederlands tv-programma "Spoorloos" koppelt minstens twee mensen aan verkeerde familie

De journalist van RTL 5 heeft alvast in een interview gezegd dat hij een onderzoek is begonnen, samen met een deelneemster van "Spoorloos". De vrouw was in 2005 gekoppeld aan haar biologische moeder, maar de moeder wilde geen contact met haar. De vrouw vond dat raar.

Ook in een tweede zaak waren er vraagtekens. Een man dacht bijna twintig jaar geleden zijn halfbroer gevonden te hebben via "Spoorloos". Maar ook die halfbroer wilde nauwelijks contact hebben. De RTL-journalist vloog daarop met de man naar Colombia, en kon hem met een DNA-test koppelen aan zijn biologische moeder. Alleen bleek die niet verwant met de man die als zijn halfbroer was voorgesteld.