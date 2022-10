Sportcentrum Brasschaat krijgt allereerste Vlaams kwaliteitslabel voor toegankelijke sportinfrastructuur

"Voor G-sporters is het enorm belangrijk om te weten dat, wanneer ze gaan sporten, dat in een toegankelijke infrastructuur kan", zegt rolstoeltennisser en bestuurder van G-sport Vlaanderen Joeri Verellen. "Zo'n label is heel handig. Op die manier moet ik als rolstoelgebruiker niet op voorhand bellen om te checken of het toilet toegankelijk is, of dat er automatische deuren zijn bijvoorbeeld. Toegankelijkheid betekent voor iemand die blind is, ook iets anders dan voor een rolstoelgebruiker".