Marijn Trio maakt stand van zaken op vanuit Lviv: "Poetin wil moed van Oekraïners breken, maar het is een (strategisch) zwaktebod"

Trio spreekt van een rustige nacht in Lviv, in het westen van Oekraïne aan de Poolse grens. "Er is geen luchtalarm afgegaan, maar wel in de rest van het land. Er zijn voorlopig geen zware bombardementen geweest, er was wel een aanval met drone op een elektriciteitscentrale in een zuidelijke regio", vertelt hij in "De ochtend" (Radio 1).



"In Lviv zijn er nog geen burgerslachtoffers gevallen. (...) Ze kijken hier niet op van luchtalarmen. In een stad als Kiev of Charkov zal dat op dit moment anders zijn. De autoriteiten dringen erop aan om die luchtalarmen niet te negeren, zeker na de bombardementen van gisteren."