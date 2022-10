Stijgende prijzen zullen stad Brugge 52 miljoen euro extra kosten

Door de stijgende prijzen voor energie, maar ook voor personeel en andere zaken, staat de stad Brugge voor een indrukwekkende meerkost. De stad Brugge houdt rekening met een meerkost van 52 miljoen euro extra. Om dat op te vangen neemt de stad verschillende maatregelen. Er worden geen nieuwe mensen aangeworven en de parkeerprijzen in de stad gaan omhoog. "Uiteraard gaan we ook zelf besparen", zegt Schepen van Financiën Mercedes van Volcem (Open VLD): "We gaan de openbare verlichting dimmen of doven en besparen op energie in onze gebouwen. De ticketprijzen van de musea gaan omhoog. Maar voor Bruggelingen blijven onze musea gratis. Ook de belastingen gaan niet omhoog."