Taxichauffeurs protesteren tegen taxibeleid van Brusselse regering

De uitvoeringsbesluiten leggen de tarieven vast voor ritten met of zonder reservering. Enkel standplaatstaxi's kunnen klanten zonder voorafgaande reservering vervoeren. De kilometerprijs bedraagt voor die taxi's voortaan 2,30 euro, terwijl voor ritten met met reservering door straat- of standplaatstaxi's daarentegen een kilometerprijs van minimum 1,5 en maximum 3 euro geldt. Voor beide categorieën is er overigens nog bijvoorbeeld instapgeld en een wachttijdvergoeding. In de twee gevallen is er sprake van een minimumprijs van 8 euro voor een rit.



De nieuwe taxi-ordonnantie vervangt de tijdelijke oplossing van de Brussel regering die het mogelijk maakte dat de uitbaters-chauffeurs van de VVC-sector (verhuur van voertuigen met chauffeur, nvdr.), bijvoorbeeld Uber-bestuurders, hun werk in het Brussels Gewest konden hervatten binnen een juridisch kader. Dat was nodig na een uitspraak van het Brusselse hof van beroep waardoor de VVC-chauffeurs niet meer konden werken.