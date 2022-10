Antwerps theater Elckerlyc koopt aanpalende Onze-Lieve-Vrouw van Gratiekerk: "Hier komt een pop-up foyer"

"We zitten met het theater al een tijd aan onze limiet op het vlak van ontvangstruimten, ook de cateringmogelijkheden in het theater zijn eerder beperkt", zegt mede-uitbater Dirk Van Vooren. "Er is nu nog altijd geen mogelijkheid in het theater om voor of na de voorstelling zittend een drankje te nuttigen. We willen onze theaterbezoekers meer kunnen bieden dan enkel een aangename voorstelling. We willen hen een ervaring bieden waarbij de acteurs centraal staan. Hen na de voorstelling kunnen ontmoeten, in een historisch kader, met een kwalitatieve catering erbij, hoort binnenkort tot onze mogelijkheden."