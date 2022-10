Oekraïners krijgen boodschap dat hele dag raketten kunnen inslaan, deel Lviv zonder stroom door "drie explosies"

"Het luchtalarm gaat al de hele voormiddag in Oekraïne af. De boodschap is verstuurd dat er de hele dag raketten zouden kunnen vallen", vertelt VRT NWS-buitenlandjournalist Marijn Trio vanuit Lviv. "Je merkt dat er onrust is. In Lviv zag ik dat mensen effectief naar een schuilkelder gingen, iets wat de voorbije maanden nauwelijks het geval was. Mensen gingen toen gewoon door met hun leven. Maar paniek is er niet. Gisteren was die reactie er wel toen er lange files stonden aan de tankstations (mensen tanken om indien nodig vlot te kunnen vertrekken/vluchten, red.)."