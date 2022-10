Eerste gespecialiseerde opleidingscentrum voor farma en biotech van Vlaanderen in Niel

"We focussen op beroeps- en praktijkgerichte trainingen. Hier leer je eigenlijk alles om mee te kunnen draaien in de productie en kwaliteitsafdeling van een life sciencebedrijf. We voorzien opleidingen voor alle afdelingen en niveaus. Dat gaat van poetsploegen tot operatoren en laboranten. We zijn er voor iedereen die start of werkzaam is of wil starten in de sectoren. De basisopleiding is bewust kort. Daarna leren ze best immers joberelateerde zaken. Maar ze kunnen altijd terugkomen om zich verder te ontwikkelen", legt algemeen directeur Veerle Van der Linden uit.