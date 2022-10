Vrouw springt man achterna die in kanaal valt in Brecht

In de buurt van sas 3 op het kanaal Dessel-Schoten ter hoogte van Brecht is maandagavond rond 19.30 uur een man in het water gevallen. Dat gebeurde vanop het jaagpad langs het kanaal.



Waarom de man in het water viel, is niet duidelijk, maar volgens de politie gebeurde dat wel per ongeluk. Een vrouw die de man in het water zag belanden, sprong de man achterna om hem te redden.



Uiteindelijk geraakten de twee op eigen kracht weer op het droge, nog voor de brandweer ter plaatse kwam. Beiden werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht, want het water in het kanaal is intussen al flink afgekoeld.