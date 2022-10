Wél een schaatspiste in Knokke-Heist, maar op dunner ijs

De uitbater van de schaatspiste op het Alfred Verweeplein zal proberen om zo energiezuinig mogelijk te werken. Daarvoor neemt hij verschillende maatregelen. "We hebben onszelf volledig moeten heruitvinden", vertelt uitbater Alain Dagraed. Eén van de opvallendste maatregelen gaat over de dikte van het ijs. "Het ijs zal twee centimeter dunner zijn", zegt hij. "Minder ijs betekent minder energie om de piste op temperatuur te houden. En van die twee centimeter minder zullen de schaatsers niets merken. Normaal is de laag ijs op een piste veertien centimeter dik, nu gaan we naar twaalf of zelfs tien centimeter. Maar dat voel je echt niet."