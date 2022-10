Staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor (CD&V) legt Winterplan voor: extra opvangcapaciteit en meer uitstroom

In dat plan staat extra capaciteit boven de al 31.000 opvangplaatsen in ons land centraal. In Brussel moet er dan weer meer noodopvang komen. Deze zomer nog kende de hoofdstad ellenlange wachtrijen aan de Dienst Vreemdelingenzaken waar asielzoekers zich melden. Het ging om aantallen die sinds de asielcrisis van 2015 niet meer gezien waren.

"De nuchtere realiteit is dat we met de huidige instroom helaas niet iedereen kunnen opvangen. Het systeem botst simpelweg op zijn operationele limieten", zegt De Moor daarover. Daardoor wordt momenteel voorrang geven aan enkel de meest kwetsbaren, zo stelt de staatssecretaris. Het gaat in dat geval vooral over families met minderjarige kinderen of alleenstaande minderjarigen.

Zonder extra opvangcapaciteit moeten sommigen onder hen mogelijk ook op straat slapen deze winter.