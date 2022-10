VRT volgt WK Voetbal vanaf 20 november op alle kanalen onder het motto #tisaanons

Vanaf zondag 20 november is het WK Voetbal dat in Qatar plaatsvindt te volgen via alle kanalen van VRT. Onder het motto "'t Is aan ons" zet de openbare omroep in op de gezamenlijke beleving van het WK. Want na de kwartfinale in 2014 en de derde plaats in 2018 doet deze "gouden generatie" van de Rode Duivels een ultieme gooi naar de wereldbeker.