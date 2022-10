"We vangen tijgers en vliegen": hoe Xi Jinping de machtigste man van China (en de wereld) werd

Xi is natuurlijk niet alleen daardoor zo dominant geworden. Hij is doorheen de voorbije decennia gepokt en gemazeld in het bespelen van de ingewikkelde machtsverhoudingen in het partijapparaat. Met een zo goed als feilloze opgang via plaatselijke leidersfuncties in verschillende provincies bereikte hij de partijtop, ook door op cruciale ogenblikken onder de radar te blijven. Zijn op die manier verworven inzichten hebben geholpen om hem in zijn functie als secretaris-generaal – de officiële benaming van de partijleider – quasi onaantastbaar te maken.