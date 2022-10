Zeezoutproducent Zoutman bouwt grootste productietoren ter wereld in haven van Gent

Wie Zoutman zegt, denkt vaak meteen aan strooizout. Maar dat is maar een extra'tje, legt Jan Cerpentier uit: "We doen het meest voedingszout en verhardingszout. We hebben daarvoor een afzetmarkt over de hele wereld. De aan- en afvoer gebeuren via de scheepvaart en de trein. Het bedrijf kijkt positief vooruit. "We zitten goed omdat we in bijna alle industrieën zitten", zegt Cerpentier. "Na olie leveren wij de allerbelangrijkste grondstof. Zout zit namelijk overal: in kunststof in de chemie, in brood, in de farmacie in baxters, noem maar op, we zitten eigenlijk in alle markten."