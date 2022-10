Zwembad in Kontich al zeker tot eind januari gesloten omdat gemeente milieuvergunning vergeet te verlengen

De vergetelheid vertaalt zich in een maandenlange sluiting van schaars zwemwater. "Er kan er nu al zeker tot eind januari niet gezwommen worden. Dat is de vroegste timing die we kunnen halen met de nieuwe aanvraag. Die willen we op 1 november indienen", zegt schepen Abrams.

De lokale zwemclubs zitten intussen met de handen in het haar want veel oplossingen zijn er niet. "Er is in de regio een tekort aan zwemwater. Ons zwembad is fel en druk bezocht. Het is dus niet evident om andere locaties te vinden. Laten we hopen dat het zo snel mogelijk in orde komt", aldus Abrams. Het gemeentebestuur van Kontich plant binnenkort een bespreking met zijn verzekeraar voor eventuele financiële compensaties voor de getroffen zwemclubs.