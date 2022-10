197 openstaande vacatures voor leerkrachten in Limburg: “Nog nooit zo vroeg zo’n groot tekort”

Dat er zo vroeg al sprake is van het tekort, is bijzonder. “Het is nog nooit zo vroeg voorgevallen. Meestal heb je nog een uitstroom uit het hoger onderwijs met afgestudeerde leraren. Maar die is nu beperkt.” Er is nog een reden voor het tekort: “Er zijn ook mensen die verlof nemen omdat de werkdruk te hoog wordt, en dan wordt het tekort nog groter.”