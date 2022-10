Vrouw van 86 met geweld omgebracht in Zoersel, nog geen verdachten opgepakt

Het parket van Antwerpen meldt dat er een moordonderzoek is geopend naar het verdachte overlijden van een 86-jarige vrouw in Zoersel.

"Zondagvoormiddag is een vrouw van 86 jaar die in Zoersel woont dood aangetroffen in de tuin van haar woning. Meteen zijn de hulpdiensten verwittigd, maar die konden enkel het overlijden vaststellen. Er waren een aantal elementen die verdacht waren en daar om zijn de politie en het parket meteen verwittigd. We zijn ook ter plaatse geweest samen met de onderzoeksrechter. Daarop is een autopsie bevolen en daaruit blijkt dat de vrouw met geweld om het leven is gebracht", zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Op dit ogenblik zijn er nog geen verdachten en over de doodsoorzaak geeft het parket geen commentaar.