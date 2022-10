Algemene Vergadering van Verenigde Naties veroordeelt annexatie van vier Oekraïense gebieden door Rusland

Binnen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is gestemd over een resolutie over de Russische annexatie van vier Oekraïense gebieden: Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loegansk. Die annexatie kwam er na referenda in de door het Russische leger bezette gebieden in Oekraïne.

In de referenda heeft een overgrote meerderheid van de bevolking volgens de officiële Russische communicatie voor aansluiting bij Rusland gestemd. Oekraïne en het Westen hebben het over schijnreferenda en benadrukken dat ze de geannexeerde gebieden nooit zullen erkennen.

In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebben 143 van de 193 landen een resolutie gesteund die de soevereiniteit van Oekraïne bevestigt binnen de internationaal erkende grenzen. Samen met Rusland stemden maar vier andere landen tegen: Wit-Rusland, Syrië, Nicaragua en Noord-Korea.

China en 35 andere landen hebben zich onthouden. De stemming heeft geen praktische gevolgen, maar het is een duidelijk signaal dat Rusland internationaal sterk geïsoleerd staat. Sinds maandag is de Algemene Vergadering samen om over de Russische annexatie van gebieden in Oekraïne te debatteren.