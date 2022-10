Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet miljard dollar betalen na ontkennen schietpartij in school Sandy Hook

Alex Jones zei onder meer dat de nabestaanden van de kinderen die doodgeschoten werden in de basisschool acteurs waren. Een jury in de staat Connecticut, waar het dorp Sandy Hook gelegen is, besliste dat Jones hen, maar ook een FBI-agent, 965 miljoen dollar (995 miljoen euro, nvdr) moet betalen.

Volgens de nabestaanden werden ze jarenlang lastiggevallen na de leugens van Jones en ontvingen ze zelfs doodsbedreigingen. Jones van zijn kant haalde er profijt uit. Verschillende nabestaanden van de slachtoffers huilden toen ze het verdict hoorden, meldt de nieuwsdienst van zender NBC.

In augustus werd Jones door een andere jury in Texas al opgedragen bijna 50 miljoen dollar over te maken aan de ouders van een ander slachtoffer. Al zal het daadwerkelijke bedrag dat hij moet betalen veel lager uitvallen vanwege de regelgeving van de staat. Er loopt nog een derde lasterzaak tegen Jones.