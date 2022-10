Hoogste militair van VS-strijdkrachten is op NAVO-hoofdkwartier in Brussel: "Rusland betaalt een extreem hoge prijs in mensenlevens en materieel"

Minister Lloyd Austin herhaalde wat de VS al eerder heeft gezegd: tot dusver wijst niets er op dat de Russen voorbereidingen treffen voor een aanval met een kernwapen. "Maar we houden dat 24 uur per dag in de gaten", zei Austin, die de retoriek van de Russische president Vladimir Poetin en de Russische leiders over een mogelijke nucleaire aanval "roekeloos" noemde, en benadrukte dat de bedreigingen absoluut ernstig werden genomen.

Austin verwacht niet dat de winter een einde of zelfs een pauze zal brengen in de strijd aan het Oekraïense front. "Maar de winter is op het slagveld altijd een uitdaging", zei hij. Verrassend concreet was zijn vermelding dat landen die niet bij machte zijn om dure wapensystemen te leveren aan Oekraïne ook "winteruitrusting" kunnen schenken aan de Oekraïense strijdkrachten.