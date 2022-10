Antwerp-speler Radja Nainggolan even opgepakt omdat hij zonder geldig rijbewijs reed

De lokale politie van Antwerpen heeft vandaag voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan opgepakt voor verhoor omdat hij zonder geldig rijbewijs reed. Dat meldt Gazet van Antwerpen en de politie bevestigt de feiten. Na het verhoor mocht de Antwerp-speler opnieuw beschikken.

De Antwerpse politie voert de laatste tijd steeds meer gerichte controles uit op het naleven van lopende rijverboden, door gebruik te maken van onder meer ANPR-camera's. In het geval van Nainggolan was een rijverbod dat hij had opgelegd gekregen weliswaar net afgelopen. "Maar de betrokkene had nog niet de nodige herstelexamens afgelegd om zijn rijbewijs terug te krijgen", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De wagen waarmee Nainggolan reed, werd door de politie in beslag genomen. Wellicht zal de voetballer zich nog moeten verantwoorden voor deze nieuwe feiten.