Jelle wil dat Kortrijk beter communiceert met mensen met autisme en overhandigt daarom boekje "Autismevriendelijkheid" aan burgemeester

Vanmiddag bezocht Jelle de burgemeester van Kortrijk, Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Hij werd vergezeld door Marie Glorieux van de Vlaamse Vereniging Autisme. “Eerder legden we al contacten met de stad Kortrijk om iets te doen aan hun communicatie met de burger. Die is niet altijd duidelijk voor mensen met autisme”, zegt Marie Glorieux. “Duidelijkheid is zeer belangrijk, we hebben nu de afspraak dat een ervaringsdeskundige in autisme brieven zal herwerken waar nodig. Dat is al een hele stap vooruit.”