Bali herdenkt de bloedige bomaanslag van 20 jaar geleden waarbij 202 doden en 209 gewonden vielen

De aanslagen in Kuta behoren tot de meest bloedige terreuraanslagen in Indonesië en brachten een zware klap toe aan het toerisme in Bali, een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het eiland. Veel aandacht ging naar de getroffen toeristen, maar ook voor de Balinezen waren de aanslagen een ramp.

Jarenlang meden veel toeristen Bali. Cafés, bars en hotels stonden leeg en het personeel werd ontslagen. Voor veel arme Balinezen en andere Indonesiërs die in de sector werkten, was dat een ramp bovenop een ramp. Ze werden werkloos, vielen zonder inkomen en moesten terugvallen op solidariteit binnen de "banjar" of traditionele lokale gemeenschapsverbanden. Het duurde jaren vooraleer het toerisme in Bali zich kon herstellen van de aanslagen. Het toerisme is goed voor 60 procent van de economie van het eiland.