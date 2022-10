Belgische rente op 10 jaar flirt met 3 procent: wat betekent dat voor jouw spaargeld, aandelen of woonlening?

"De voorbije jaren had je het TINA-effect voor aandelen: there is no alternative (als je rendement op je centen wilde, moest je vooral naar aandelen kijken, red.). Maar dat alternatief is er vandaag wel, door de hogere rente: vastrentende producten als obligaties." Obligaties zijn een soort leningen aan bedrijven of overheden, met een vaste vervaldatum en (meestal) een vast jaarlijks rendement.