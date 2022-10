Militaire dienstplicht opnieuw invoeren in België? Riadh Bahri vraagt het aan Theo Francken (N-VA) en twintigers in #BelRiadh

In een nieuwe aflevering van het online programma #BelRiadh gaat het erover of dienstplicht opnieuw moet worden ingevoerd in België. De oorlog in Oekraïne is nu al meer dan 7 maanden aan de gang en blijft escaleren. Dat deed bij admiraal Michel Hofman, de stafchef van het Belgische leger, de vraag rijzen of de dienstplicht niet opnieuw moet worden ingevoerd. Hij spreekt wel over een idee op lange termijn dat los moet staan van de actualiteit, want we mogen volgens hem niet meegaan in de escalerende logica van Russisch president Poetin.