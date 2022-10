Herinvoering dienstplicht? Theo Francken (N-VA): "Ik vind dat we iets mogen terugvragen aan de jeugd, ze zijn te vadsig geworden"

Dat merkt ook Illias, die zelf over een jaar bij het leger gaat, in zijn omgeving. "Ik wil niet iedereen over dezelfde kam scheren, maar veel jongeren kiezen voor comfort en kennen niets anders. Maar de wereld is hard aan het veranderen en we moeten oppassen dat Rusland, China of het Midden-Oosten geen overmacht creëert. De tijden van comfort kunnen wel eens vervagen, en ik wil dat mijn leeftijdsgenoten zich daar bewust van worden." Francken vindt dat de mensen nog niet in paniek moeten schieten, maar erkent ook dat we moeilijke tijden tegemoet gaan. " We hebben het enorm mooi gehad, maar we gaan er alles aan moeten doen die welvaart te beschermen en daar hebben we onze jongeren zeker voor nodig."