Uit de podcast van Vranckx & Byloo: “Deze energieoorlog is een kantelpunt in de geschiedenis”

“Net zoals toen zijn we weer afhankelijk van producerende landen die er niet voor terugdeinzen om energie in te zetten als politiek wapen. In de jaren vóór 1973 waren we ook geslaapwandeld naar een zeer grote olieafhankelijkheid van het Midden-Oosten. Nadien zijn we overgestapt op alternatieve bronnen: olie in de Noordzee en de Golf van Mexico, kernenergie en technologisch onderzoek naar wind- en zonne-energie. Tot vandaag is het aandeel van de OPEC (de vereniging van olieproducerende landen, red.) in de wereldwijde olieproductie daardoor lager dan in 1973.”